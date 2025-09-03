Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уже находятся внутри Купянска в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«По нашей имеющейся информации, действительно, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. <...> Мы видим последовательное освобождение города», — сказал глава пророссийской администрации.

Несколькими часами ранее министерство обороны России опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска. На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города и у ключевых объектов.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что подразделения ВС России установили полный контроль над центральной частью Купянска и завершили зачистку северных районов города. По информации источника, за последние трое суток украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих.

Ранее военный эксперт рассказал, что подразделение ВСУ оставило позиции в Купянске.