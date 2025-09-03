Россия установила полный контроль над центром Купянска

SHOT: ВС РФ установили контроль над центром Купянска и уничтожили 250 бойцов ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над центральной частью Купянска Харьковской области и завершили зачистку северных районов города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, за последние трое суток украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих.

Как сообщается, командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пыталось перебросить значительные резервы для эвакуации боеприпасов и техники, однако российские войска полностью контролируют перемещения противника и оперативно наносят удары. Резервные силы ВСУ, направленные в район поселка Купянск-Узловой, были остановлены авиаударами.

Один из командных пунктов противника был уничтожен сегодня утром в здании Дома культуры, где располагались операторы БПЛА и пункт принятия решений. Операция по освобождению города продолжается.

Днем 3 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска.

