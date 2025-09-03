На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские средства ПВО сбили за сутки пять авиабомб

Минобороны: средства ПВО РФ за сутки сбили пять авиабомб и 170 беспилотников
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пять управляемых авиабомб и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 170 БПЛА самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

3 сентября министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска Харьковской области.

В материалах министерства показано присутствие российских подразделений у здания городской администрации, стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической и телевышки на улице 1-го Мая. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают операцию по взятию под контроль города и прилегающих районов.

Ранее в рядах украинской армии стали чаще замечать женщин.

