Сырский заявил о переводе под землю учебных центров ВСУ

На Украине под землей строят учебные центры, для размещения солдат ВСУ. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся. На стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное», — написал Сырский.

По его словам, некоторые учебные центры уже в полном составе постоянно дислоцируются в подобных подземных укрытиях. Главком ВСУ уточнил, что учебные центры оснащаются системами противоракетной обороны и воздушным прикрытием, что должно защитить украинских военнослужащих от постоянных атак беспилотников и ракет.

До этого издание The National Interest сообщало, что военные Вооруженных сил Украины начали строить для своих самолетов подземные бункеры, чтобы защитить их от российских ударов. В публикации уточнялось, что речь идет об истребителях F-16 американского производства и Mirage, которые Киеву поставляет Франция.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили бункер Зеленского.