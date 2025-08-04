Над регионами России сбили более 60 беспилотников. Военная операция, день 1258-й

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⚡️Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам.