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Над регионами России сбили более 60 беспилотников. Военная операция, день 1258-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1258-й день
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Александр Река/ТАСС
Над регионами России ночью сбили 61 украинский беспилотник, в Волгоградской области БПЛА совершили массированную атаку на объекты транспортно-энергетической сферы. Дональд Трамп анонсировал визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в РФ 6-7 августа. Глава Белого дома заявил, что введет новые санкции против Москвы, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:44

🔴Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС.

8:39

В Одессе на юге Украины ночью был «прилет», после которого начался сильный пожар, пишет «Страна.ua».

8:38

Горно-обогатительная фабрика к востоку от Димитрова находится под полным контролем российских войск, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, украинская группировка в Димитрове фактически потеряла возможность эвакуации и подвоза снабжения.

8:35

🔴На территории Курской и Белгородской областей объявлена ракетная опасность.

8:32

🔴В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

8:30

Президент США Дональд Трамп считает, что Индия покупками российской нефти финансирует конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью Fox Business.

8:25

8:22

❗️Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

8:20

В ЕС обеспокоены длительной брешью в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах ЗРК Patriot Украине, пишет издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:15

Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, отмечается в базе ведомства.

8:12

⚡️Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам.

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Президент США Дональд Трамп

Kent Nishimura/Reuters
8:10

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф может совершить визит в Россию 6-7 августа, заявил американский президент Дональд Трамп.

8:06

В Волгоградской области отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

После удара БПЛА загорелось техническое здание железнодорожной станции, из-за неразорвавшегося дрона на путях ограничено движение. Пострадавших нет.

8:03

🔴Над регионами России ночью был уничтожен 61 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

18 БПЛА сбили над Черным морем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Брянской и Ростовской, по одному — над Московской и Рязанской.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1258-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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