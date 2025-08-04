Над регионами России сбили более 60 беспилотников. Военная операция, день 1258-й

В Одессе на юге Украины ночью был «прилет», после которого начался сильный пожар, пишет «Страна.ua».
Горно-обогатительная фабрика к востоку от Димитрова находится под полным контролем российских войск, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, украинская группировка в Димитрове фактически потеряла возможность эвакуации и подвоза снабжения.
🔴В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп считает, что Индия покупками российской нефти финансирует конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью Fox Business.
❗️Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ЕС обеспокоены длительной брешью в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах ЗРК Patriot Украине, пишет издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, отмечается в базе ведомства.
⚡️Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд ТрампKent Nishimura/Reuters
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф может совершить визит в Россию 6-7 августа, заявил американский президент Дональд Трамп.
В Волгоградской области отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
После удара БПЛА загорелось техническое здание железнодорожной станции, из-за неразорвавшегося дрона на путях ограничено движение. Пострадавших нет.
🔴Над регионами России ночью был уничтожен 61 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
18 БПЛА сбили над Черным морем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Брянской и Ростовской, по одному — над Московской и Рязанской.