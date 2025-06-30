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ВС России уничтожили бункер Зеленского

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожили бункер Зеленского под Львовом
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Министерство обороны РФ

Защищенный командный пункт в окрестностях Львова, построенный в советский период, был выведен из строя в результате точного удара. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru раскрыл историческое значение и возможное современное использование объекта.

По словам эксперта, данный комплекс был создан для нужд армий Варшавского договора и представлял собой серьезное инженерное сооружение.

«В советское время во Львове оборудовали защищенный командный пункт стратегического значения. Это не просто бункер, а целый комплекс подземных сооружений. С высокой долей вероятности, объект использовался как запасной командный пункт ВСУ. Не исключено, что там могли размещаться и представители стран НАТО», — пояснил Дандыкин.

Дандыкин предположил, что объект имел многоуровневую систему защиты. Он мог использоваться для координации действий на западном направлении и входил в число стратегически важных пунктов управления.

В ту же операцию были поражены нефтеперерабатывающий завод в Дрогобыче и нефтехимическое предприятие в Кременчуге.

Российская армия в ночь на 29 июня нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Ранее пролет крылатых ракет над Львовской областью попал на видео.

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