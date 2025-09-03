Власти Венесуэлы раскрыли подробности о видео с уничтожением лодки контрабандистов

Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес заявил в своем Telegram-канале, что видео уничтожения лодки наркоторговцев американскими военными сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ).

«Похоже, [госсекретарь США] Марко Рубио продолжает лгать своему президенту (США Дональду Трампу. — «Газета.Ru»): после того как загнал его в тупик, теперь выдает за «доказательство» ролик от ИИ (что уже подтверждено)», — поделился Няньес.

Министр призвал Рубио перестать врать Трампу и «подстрекать к войне» американского президента.

До этого президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее в Госдуме заявили, что США не нужна война с Венесуэлой.