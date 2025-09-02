В Польше планируют снабдить каждого солдата индивидуальным дроном

Каждый солдат Вооруженных сил Польши получит индивидуальный дрон, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет РИА Новости.

Глава военного ведомства 2 сентября выступил на церемонии открытия международного салона оборонной промышленности в Кельце.

«В скором времени каждый солдат будет обеспечен индивидуальным беспилотником, и эксплуатация этих устройств станет обычным навыком в польской армии», — сказал Косиняк-Камыш на мероприятии.

По данным журналистов, новая учебная программа предполагает, что будущие военнослужащие уже на этапе получения высшего образования будут приобретать практические навыки работы с дронами и беспилотными судами. Ожидается, что обучение будет проходить в 15 отдельных военных училищах в Польше.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что солдаты будущего должны быть хорошо подготовлены и образованы.

1 сентября польское издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что армия страны рискует остаться без топлива в случае начала войны. Причина заключается в отсутствии на территории республики необходимой логистической инфраструктуры.

Ранее в минобороны Польши заявили о планах увеличить военные расходы.