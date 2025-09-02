На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше планируют снабдить каждого солдата индивидуальным дроном

Министр обороны Польши пообещал предоставить каждому солдату по беспилотнику
true
true
true
close
Global Look Press

Каждый солдат Вооруженных сил Польши получит индивидуальный дрон, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет РИА Новости.

Глава военного ведомства 2 сентября выступил на церемонии открытия международного салона оборонной промышленности в Кельце.

«В скором времени каждый солдат будет обеспечен индивидуальным беспилотником, и эксплуатация этих устройств станет обычным навыком в польской армии», — сказал Косиняк-Камыш на мероприятии.

По данным журналистов, новая учебная программа предполагает, что будущие военнослужащие уже на этапе получения высшего образования будут приобретать практические навыки работы с дронами и беспилотными судами. Ожидается, что обучение будет проходить в 15 отдельных военных училищах в Польше.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что солдаты будущего должны быть хорошо подготовлены и образованы.

1 сентября польское издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что армия страны рискует остаться без топлива в случае начала войны. Причина заключается в отсутствии на территории республики необходимой логистической инфраструктуры.

Ранее в минобороны Польши заявили о планах увеличить военные расходы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами