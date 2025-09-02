Российские войска ударили по порту в Измаиле Одесской области

Российские беспилотники «Герань» нанесли новый удар по порту в Измаиле Одесской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Порт в Измаиле является важным логистическим узлом, через который поставляют западную военную технику и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам очевидцев, ночью в небе над городом было зафиксировано около 30 беспилотников. По предварительным данным, в порту поражены склады и погрузочно-разгрузочный терминал. Местные власти подтвердили удар по припортовой инфраструктуре района.

До этого сообщалось, что в Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщали, что украинские порты превратились в центры контрабанды кокаина и оружия.