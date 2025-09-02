На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили лодку ВСУ на водохранилище в ДНР

Российские бойцы при помощи дрона уничтожили замаскированную лодку ВСУ в ДНР
Минобороны России

Операторы БПЛА российской группировки войск «Юг» уничтожили замаскированную лодку ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе воздушной разведки, в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища расчет БПЛА группировки «Юг» обнаружил замаскированную украинскую лодку, при помощи которой украинские бойцы планировали снабжать заблокированных на южном берегу подразделения ВСУ.

«Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона», — рассказали в Минобороны.

Помимо этого, российские операторы FPV-дронов уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс, сорвав этим снабжение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».

До этого сообщалось, что российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно. Технология реализована на беспилотниках «Бумеранг-10». Искусственный интеллект позволяет переключать управление в ходе полета с одного БПЛА на другие.

Ранее украинский беспилотник Shark-M сбили воздушным тараном в небе над ДНР.

