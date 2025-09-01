На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали люди

Гладков: в поселке Борисовка в результате атак БПЛА пострадали три человека
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов нанес удар по грузовому автомобилю. Ранения получили два мужчины, которых бойцы подразделения «Орлан» доставили в Борисовскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«У одного минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук. <...> У второго мужчины перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги. <...> Ему проводят операцию, состояние пострадавшего оценивается как тяжелой степени», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что первого пострадавшего в настоящее время транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде. Здесь он будет проходить дальнейшее лечение.

Еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль. Мужчина, находившийся в салоне, получил множественные осколочные ранения рук и ног.

«Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ», — отметил Гладков.

Утром 1 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над российскими регионами перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Атака продолжалась в период с 00:00 до 5:00 мск.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения дрона произошел пожар на территории промышленной зоны.

Атаки БПЛА на Россию
