Названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР

Марочко: еще есть ряд участков в ЛНР, которые пока контролируют ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) еще есть ряд участков местности, которые пока находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в настоящее время оккупированными остаются участки местности в районах населенных пунктов Надия, Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка), Петровского.

Эксперт также сообщил, что ВСУ частично контролируют Кременские леса, большую часть которых уже освободили российские военные.

«Но часть Серебрянского лесничества и чуть выше еще, к сожалению, под украинскими боевиками», — сказал Марочко.

Он добавил, что тенденция идет к сокращению контроля ВСУ на этой территории.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют почти всю территорию Луганской народной республики. По его словам, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 кв. км.

Ранее в США предупредили Украину, что у нее нет шансов вернуть территории.