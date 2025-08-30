На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР

Марочко: еще есть ряд участков в ЛНР, которые пока контролируют ВСУ
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

В Луганской народной республике (ЛНР) еще есть ряд участков местности, которые пока находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в настоящее время оккупированными остаются участки местности в районах населенных пунктов Надия, Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка), Петровского.

Эксперт также сообщил, что ВСУ частично контролируют Кременские леса, большую часть которых уже освободили российские военные.

«Но часть Серебрянского лесничества и чуть выше еще, к сожалению, под украинскими боевиками», — сказал Марочко.

Он добавил, что тенденция идет к сокращению контроля ВСУ на этой территории.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют почти всю территорию Луганской народной республики. По его словам, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 кв. км.

Ранее в США предупредили Украину, что у нее нет шансов вернуть территории.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами