Бывшего полковника Минобороны судят за взятку за госконтракт после предыдущего срока

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Ильи Тимофеева. Обвиняемый, уже отбывающий девятилетний срок за получение взятки, категорически отрицает новую вину, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Тимофеев получил взятку за помощь в заключении госконтракта с компанией «Спецтехника». Взяткодатели помогли офицеру с покупкой квартиры в Москве стоимостью 13 миллионов рублей.

На первом заседании подсудимый заявил отвод государственному обвинителю, однако судья Игорь Фроленков отклонил это ходатайство.

31 июля Московский гарнизонный военный суд приговорил Тимофеева к 9 годам лишения свободы по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Помимо этого, судья постановил конфисковать сумму, соответствующую полученной взятке в размере 1,2 млн рублей.

Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство.

Ранее на начальника военного представительства Минобороны возбудили дело.