Прокуратура попросила привлечь экс-главу ГАБТУ МО по делу «Спецтехники»

Главная военная прокуратура (ГВП) попросила Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК РФ привлечь к уголовной ответственности бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Нитченко.

По словам юриста, сейчас ГВП по материалам проверки направила в ГВСУ поручение о разрешении вопроса об уголовном преследовании Тимофеева. Его подозревают в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия.

«Новое обвинение, которое пытаются инкриминировать моему доверителю, связано с заключением пяти госконтрактов со стороны Минобороны РФ со «Спецтехникой», которые до сих пор не исполнены, пролонгируются и исполняются», — сказала Нитченко.

В начале ноября стало известно, что Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника Тимофеева о получении взятки в размере почти 3 млн рублей.

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство. Сам он вину не признает.

В августе текущего года сообщалось о том, что Тимофееву отказали в отправке в зону специальной военной операции. Обвиняемый считает, что тем самым были нарушены его права.

Ранее суд в Москве оставил под арестом замначальника московского метро по делу о взятке.