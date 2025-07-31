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Суд вынес приговор бывшему главе службы утилизации ГАБТУ Минобороны России

Суд приговорил экс-главу службы утилизации ГАБТУ Тимофеева к 9 годам колонии
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева к 9 годам лишения свободы по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Суд постановил признать Илью Тимофеева виновным и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы и 5,9 млн рублей штрафа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, судья постановил конфисковать сумму, соответствующую полученной взятке в размере 1,2 млн рублей.

В начале июля на Тимофеева возбудили второе уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.

Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство.

Ранее полковнику Тимофееву отказали в отправке на СВО.

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