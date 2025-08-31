На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На учениях ОДКБ в Белоруссии военные РФ поделятся полученным в СВО опытом

Курчанинов: российские военные на учениях ОДКБ передадут свой опыт с учетом СВО
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Российские военнослужащие на учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии будут передавать свой опыт с учетом специальной военной операции, заявил старший российского контингента, гвардии полковник Григорий Курчанинов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с завтрашнего дня мы приступаем к тренировкам и выполнению учебно-боевых задач, которые будут поставлены командованием», — рассказал Курчанинов.

Он добавил, что российский контингент готов к проведению задач, взаимодействие со странами-участницами и с воинскими контингентами этих стран налажено, проблемных вопросов нет.

31 августа серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартовала в Витебской области Белоруссии. Маневры продлятся до 6 сентября.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши.

Ранее в ОДКБ заявили о высокой военной активности НАТО.

