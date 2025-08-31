На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОДКБ заявили о высокой военной активности НАТО

Начальник Объединенного штаба ОДКБ заявил о высокой военной активности НАТО
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

НАТО ведет высокую военную активность возле границ Белоруссии и России. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков на церемонии открытия учений в Белоруссии, передает ТАСС.

Сложившуюся обстановку в Восточно-Европейском генерал назвал напряженной и взрывоопасной.

«Продолжается расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восточном фланге, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии и России, которое сопровождается беспрецедентной высокой военной активностью», — сказал Сердюков.

По его словам, учитывая это, качественное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки является важнейшим приоритетом в деятельности ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба организации также рассказал, что на учениях «Запад-2025» будет изучаться опыт российско-украинского конфликта.

Серия учений ОДКБ проходит в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября. В них задействованы более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц военной техники.

Ранее в Белоруссии сообщили о сотнях нарушений воздушной границы в 2025 году.

