В ОДКБ заявили о высокой военной активности НАТО

НАТО ведет высокую военную активность возле границ Белоруссии и России. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков на церемонии открытия учений в Белоруссии, передает ТАСС.

Сложившуюся обстановку в Восточно-Европейском генерал назвал напряженной и взрывоопасной.

«Продолжается расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восточном фланге, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии и России, которое сопровождается беспрецедентной высокой военной активностью», — сказал Сердюков.

По его словам, учитывая это, качественное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки является важнейшим приоритетом в деятельности ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба организации также рассказал, что на учениях «Запад-2025» будет изучаться опыт российско-украинского конфликта.

Серия учений ОДКБ проходит в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября. В них задействованы более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц военной техники.

Ранее в Белоруссии сообщили о сотнях нарушений воздушной границы в 2025 году.