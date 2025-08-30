На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин распорядился давать больше стипендий за прорывные оборонные разработки

Путин указом увеличил количество стипендий за прорывные разработки в области вооружений
true
true
true
close
Максим Мишин/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин увеличил количество стипендий, присуждаемых молодым ученым и конструкторам за прорывные разработки в области вооружений. Его указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, глава государства распорядился изменить указ «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Как уточняется, вместо 500 стипендий ученые, конструктора, технологи и инженерно-технические работники организаций, выполняющих оборонный госзаказ, смогут получить 650. А специалисты и сотрудники организаций-исполнителей госзаказа до 35 лет могут рассчитывать на 1950 стипендий вместо 1500. Изменения начнут действовать с 1 января следующего года.

Летом 2022 года Путин своим указом поручил увеличить выплату изобретателям новейшего вооружения с 500 тыс. до 800 тыс. руб. Тогда же была увеличена награда для специалистов и молодых работников предприятий, занятых в исполнении гособоронзаказа — с 350 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее в России представили улучшенного «Сибирячка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами