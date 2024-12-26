В России представили новый дрон «Сибирячок» с улучшенной камерой

В Москве на предприятии представили улучшенный разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дрон оснащен новой полетной камерой и более технологичным и удобным корпусом. По словам начальника производства, изобретенная модель может долго находиться в воздушном пространстве и совершать перелеты на большие расстояния. Он добавил, что улучшенная техника уже активно используется в зоне спецоперации.

Руководитель отметил, что локализация производства превышает 85%. Кроме того, в столице налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для дронов, добавил он. Специалист подчеркнул, что следующие модели дронов будут полностью собираться из отечественных деталей.

До этого концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э». По данным канала, дрон предназначен для поражения вражеской техники и бронированных машин, а также командных пунктов и других оборонных объектов. Представители концерна уточнили, что новый аппарат предназначен для запуска с катапульты. Крейсерская скорость полета дрона достигает 100 км/ч. Отмечается, что «Куб-10Э» уже начали применять в зоне спецоперации, откуда приходят исключительно положительные отзывы.

Ранее в Подмосковье полигон по испытанию оружия закупил подавители БПЛА на 900 тыс. рублей.