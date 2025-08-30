Герасимов назвал число получивших награды военных РФ в ходе весенне-летней кампании

В ходе весенне-летней кампании за мужество награждены свыше 120 тысяч бойцов РФ

В период весенне-летней кампании 2025 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, государственные награды получили 120,9 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

Он уточнил, что из этого числа военных более 101 тыс. – солдаты и сержанты.

В начале августа министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Соответствующие награды были вручены в Национальном центре управления обороной РФ военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации.

Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарил их за достойное выполнение задач и пожелал будущих успехов в военной службе.

Ранее Путин заявил, что РФ гордится мужеством бойцов в зоне СВО.