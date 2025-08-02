Белоусов вручил медали российским военнослужащим

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Соответствующие награды были вручены в Национальном центре управления обороной РФ военнослужащим, «проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, говорится в сообщении.

Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарил их за достойное выполнение задач и пожелал будущих успехов в военной службе.

В начале июля Белоусов посетил зону СВО и проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр» Вооруженных сил России. Глава Минобороны заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба.

10 июля Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Белоусов поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

Ранее стало известно, что в Курской области появится медаль за освобождение региона.