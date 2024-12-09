Путин сообщил, что РФ гордится мужеством бойцов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда» заявил, что страна гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений, никому — в том, что мы победим», — сказал Путин.

Он добавил, что всех героев России объединяют верность долгу перед отечеством и любовь к родине.

До этого оператор БПЛА группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

По словам бойца, он был не в курсе, что его собираются наградить медалью. Поташев просто «каждый день выполнял свой долг, и каждый день были какие-то результаты».

Ранее в США рассказали об «угрожающем сигнале» России после заявления Путина.