Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба» сигнализируют о безумстве европейских элит и саморазрушении Европейского союза. Об этом сообщает Strategic Culture.

Издание напоминает, что по нефтепроводу нефть поступала в том числе в Европу. Автор статьи назвал произошедшее «ошеломляющим сигналом о самоуничтожении», который свидетельствует о том, «насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой».

В статье отмечается, что «это безумие» говорит о том, что интересы государств-членов Евросоюза и европейских граждан добровольно приносятся в жертву. Автор продолжил, что «русофобские еврократы», которые всячески избегают дипломатических контактов с Россией, фактически финансируют разрушение Европы.

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали дронами и ракетами нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Словакию и Венгрию. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

Ранее на Украине предложили перекрыть нефтепровод «Дружба».