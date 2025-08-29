На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине предложили перекрыть нефтепровод «Дружба»

Депутат Рады Гончаренко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
true
true
true
close
Bela Szandelszky/AP

Украина может перекрыть поставки энергоносителей по нефтепроводу «Дружба». С таким предложением выступил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Чтобы остановить поток российской нефти — достаточно просто перекрыть вентиль на территории Украины <…> если бы мы перекрыли трубопровод «Дружба», то экспорт из РФ сократился бы на 370 миллионов евро в месяц», — считает парламентарий.

По мнению Гончаренко, Киев может сделать это «здесь и сейчас, без каких-либо ударов».

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

28 августа Венгрия закрыла въезд на свою территорию и во всю Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберту «Мадьяру» Бровди, который причастен к атаке ВСУ на нефтепровод.

Ранее Зеленский резко раскритиковал один шаг Венгрии после удара ВСУ по «Дружбе».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами