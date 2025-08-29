На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны РФ раскрыл потери ВСУ с начала 2025 года

Белоусов: ВСУ с начала года лишились более 340 тысяч военнослужащих
Максим Блинов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала текущего года потеряли более 340 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В пятницу, 29 августа, Белоусов выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Во время встречи он отметил, что боевой потенциал украинских войск оказался значительно снижен.

«Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — сказал глава ведомства.

20 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на данные Генерального штаба украинских войск сообщил, что ВСУ с момента начала вооруженного конфликта потеряли 1,7 млн человек. В том числе речь идет о бойцах, которые числятся пропавшими без вести.

По информации журналистов, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тыс. военнослужащих. В 2023 году этот показатель достиг 405,4 тыс. человек, а в 2024 — 595 тыс. человек. При этом в документах Генштаба ВСУ отмечалось, что с января текущего года украинские формирования лишились 621 тыс. военнослужащих.

Ранее журналисты подсчитали, сколько Киев должен будет выплатить родным военнослужащих при потерях ВСУ в 1,7 млн человек.

