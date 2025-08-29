Белоусов назвал ключевые приоритеты программы вооружения России

Развитие стратегических ядерных сил (СЯС), средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) определены ключевыми приоритетами государственной программы вооружения России. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В список главных направлений также вошли космические средства, радиоэлектронная борьба (РЭБ), связь, управление и технологии искусственного интеллекта.

«Основными приоритетами госпрограммы являются — стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», — сказал Белоусов.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны России должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск БПЛА. По словам министра обороны, объемы поставок тактических дронов в российские войска значительно увеличены.

