В Курской области при атаке украинского дрона пострадал инспектор ДПС

Хинштейн: инспектор ДПС получил травмы при атаке беспилотника на Курскую область

Инспектор ДПС пострадал в результате атаки украинского беспилотника на Октябрьский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, травмы получил 26-летний молодой человек.

«У него сотрясение головного мозга и акубаротравма. Доставлен в Курскую областную больницу», — отметил чиновник.

Он добавил, что в настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

28 августа украинские войска нанесли удар по селу Скородное в Большесолдатском районе Курской области. Как рассказал Хинштейн, атака была совершена при помощи беспилотника.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 26-летний сотрудник полиции. Его доставили в Курскую областную больницу со слепыми осколочными ранениями.

24 августа украинский дрон атаковал частный дом в городе Рыльске в Курской области. Врио губернатора региона сообщил, что пострадала 54-летняя женщина. У нее диагностировали травмы бедра и грудной клетки.

Ранее три жительницы Курской области пострадали из-за детонации взрывного устройства.