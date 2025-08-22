В Курской области взрывное устройство сдетанировало во время сортировки картофеля

Хинштейн: три женщины пострадали при детонации взрывного устройства в Колпино

В селе Колпино Кореневского района Курской области во время сортировки картофеля сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали три женщины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«48-летняя работница предприятия получила повреждения левой голени и бедра, у 36-летней женщины легкие осколочные ранения. Им оказана необходимая помощь в Рыльской ЦРБ», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что также пострадала 47-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения левого и правого бедра. Ее доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, отметил врио губернатора.

Накануне в результате обстрела Вооруженных сил Украины пострадал житель Глушковского района Курской области. У 54-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ног. Хинштейн подчеркнул, что жителям региона стоит воздержаться от поездок в приграничные районы из-за небезопасной обстановки.

