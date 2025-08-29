Кадыров опубликовал видео удара российских военных по укрытию ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео удара российских военных по укрытию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.

По его словам, бойцы ВС России совершили точное попадание по укрытию украинской стороны. При реализации операции были задействованы солдаты батальона «Запад-АХМАТ».

«Укрытие противника быстро перестало выполнять свою основную функцию и пришло в негодность», — заявил Кадыров.

Он добавил, что двое солдат, которые зашли в укрытие, попали «под чуткий взгляд» российских операторов БПЛА.

До этого военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов прогнозировал, что до конца 2025 года Вооруженные силы РФ могут взять под контроль Купянск и Волчанск на территории Харьковской области Украины. Далее, по его мнению, Россия направит ресурсы на взятие под контроль оставшейся части Донецкой народной республики.

Ранее в силовых структурах заявили об отступлении ВСУ на ряде участков фронта.