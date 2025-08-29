Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла целостность на ряде участков фронта, включая Харьковскую область и территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, на некоторых участках украинские войска отступили более чем на 10 километров. Он отметил, что такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией.

28 августа военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов прогнозировал, что до конца 2025 года Вооруженные силы РФ могут взять под контроль Купянск и Волчанск на территории Харьковской области Украины. Далее, по его мнению, Россия направит ресурсы на взятие под контроль оставшейся части Донецкой народной республики.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, бегут от ВС РФ на правый берег реки Оскол на Купянском направлении. По данным источников, иностранцы переходят реку вброд целыми подразделениями, бросая транспорт на левом берегу — чтобы не быть «сожженными» российскими беспилотниками или потому что машины «захлебнулись».

Ранее армия России взяла в клещи «третью столицу Украины».