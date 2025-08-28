Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву более 3 тыс. ракет большой дальности ERAM

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящего в состав Пентагона.

В публикации отмечается, что украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех. В пакет поставки также могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.

В DSCA добавили, что поставки призваны усилить способность Киева отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону, а также выполнять задачи по региональной безопасности.

Подчеркивается, что Дания, Нидерланды, Норвегия и программа военного финансирования США Foreign Military Financing профинансируют приобретение поставки.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

