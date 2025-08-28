На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву более 3 тыс. ракет большой дальности ERAM

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов на $825 млн
true
true
true
close
U.S. Marines/Global Look Press

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящего в состав Пентагона.

В публикации отмечается, что украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех. В пакет поставки также могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.

В DSCA добавили, что поставки призваны усилить способность Киева отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону, а также выполнять задачи по региональной безопасности.

Подчеркивается, что Дания, Нидерланды, Норвегия и программа военного финансирования США Foreign Military Financing профинансируют приобретение поставки.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее в России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами