В Черниговской области на севере Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV.

В публикации говорится, что взрыв раздался около 13:35 по московскому времени. Помимо Черниговской области, воздушную опасность объявили в Сумской области.

Незадолго до этого взрывы прогремели в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Другие подробности не сообщались.

Ночью 28 августа сообщалось, что в Винницкой и Черновицкой областях на западе Украины произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве нашли обломки реактивных БПЛА.