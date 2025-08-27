Sky News: Украина превратила БПЛА в свое самое эффективное оружие против России

Украина превратила беспилотники в свое якобы «самое эффективное оружие» против России. С таким утверждением выступил британский телеканал Sky News.

«Украинцы превратили беспилотники в свое самое эффективное оружие против России, но Москва также быстро расширяет и совершенствует эту технологию», — говорится в сообщении телеканала.

25 августа минобороны РФ сообщало о том, что ВС России поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов украинских войск. В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Двумя днями позднее российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 139 районах в зоне проведения специальной военной операции, заключили в Минобороны.

Ранее стало известно о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область.