«Купол Донбасса» спас города ДНР от комбинированной атаки дронов ВСУ

ФСБ: «Купол Донбасса» сорвал массированную атаку дронов ВСУ на города ДНР
true
true
true

ФСБ сорвала массированную атаку вражеских беспилотников на мирные города Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что 27 августа украинские военные пытались при помощи чешских дронов FP-1 атаковать мирные кварталы и объекты энергетики в Макеевке и Докучаевске в ДНР. Однако система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Купол Донбасса», которой управляют военнослужащие регионального УФСБ, сорвала планы Киева.

Отмечается, что при атаке на города ДНР противник применил тактику комбинированных налетов, чтобы отвлечь российские системы ПВО и РЭБ. А затем направил в сторону населенных пунктов республики FP-1, вооруженные осколочно-фугасной боевой частью «ОФБ-60-ЯУ» с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг и поражающими элементами.

Взрывотехники УФСБ по ДНР смогли обезвредить дроны и уничтожить боевые заряды без ущерба для мирных жителей и инфраструктуре.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал о роевых атаках FPV-дронов на Горловку.
По его словам, город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА.

Пушилин отметил, что ВСУ используют рои FPV-дронов против гражданских объектов. Однако благодаря «Куполу Донбасса» атаки удается предотвращать.

Ранее Пушилин сообщил о «подземных городках» ВСУ.

