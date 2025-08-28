На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Бочаров: из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в Волгоградской области
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Техническое строение загорелось в Волгоградской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил Бочаров.

По его словам, возгорание произошло в одном из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет, добавил губернатор.

Ночью 28 августа издание Life со ссылкой на канал Shot писало, что украинские беспилотники атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области, произошел пожар. Очевидцы рассказали, что услышали громкий взрыв около 3:00 мск.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
