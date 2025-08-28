Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область

Украинские беспилотники атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области, произошел пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

Очевидцы рассказали, что услышали громкий взрыв около 3:00 мск. До этого в разных населенных пунктах Камышинского района были слышны звуки пролета беспилотников. После чего в районе местной ж/д станции началось возгорание.

Официальной информации от властей пока не было.

Ранее беспилотники атаковали Севастополь и Калужскую область. Предварительно, разрушений не было.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее еще в одном российском регионе запретили публиковать последствия атак БПЛА.