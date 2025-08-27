На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейший в Европе завод боеприпасов откроют в Германии

Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG в Унтерлюссе, недалеко от Ганновера, открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На церемонии присутствовали глава компании Армин Паппергер, министр обороны Германии Борис Писториус, вице-канцлер Ларс Клингбайль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Строительство предприятия началось в 2024 году, пробная эксплуатация завода стартовала во втором квартале текущего года. Ожидается, что с 2027 года он сможет выпускать до 350 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм каждый год. Инвестиции составили €500 млн. С 2026 года на предприятии планируют начать производить ракетную артиллерию.

Кроме того, концерн Rheinmetall запустил завод в Веце для производства деталей истребителей F-35. Продажи сегмента боеприпасов в первой половине этого года достигли €724 млн. Компания расширяет производство в Испании, Венгрии, Болгарии, Испании, Литве и планирует открыть завод на Украине, однако проект затягивается из-за бюрократических вопросов.

Ранее сообщалось, что на заводе Volkswagen планируется наладить выпуск бронекабин для военных грузовиков.

