Полковник французских Сухопутных войск (СВ) Франсуа Гонен летом прошлого года участвовал в планировании военных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью офицера в последнем выпуске журнала Revue militaire g n rale (RMG).

В статье военный рассказал, что в течение четырех месяцев 2024 года он выполнял задачи в составе французского военного атташата в Киеве.

Сейчас Гонен служит начальником отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» сухопутных войск Франции. В статье полковник детально описал тактические аспекты вторжения украинских военных в Курскую область в августе прошлого года, а также операций Вооруженных сил России в Донецкой народной республике.

19 августа сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России новыми первичными и вторичными санкциями, если на встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не будет видно прогресса. Макрон добавил, что лидерам европейских стран придется усилить санкционное давление на РФ и в случае, если трехсторонний саммит с участием президента США не даст ожидаемых результатов.

Ранее спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине.