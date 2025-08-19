На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита с Трампом в США

Макрон: России грозят новые санкции без прогресса на встрече Путина и Зеленского
Ludovic Marin/Pool/Reuters

России грозят новые санкции, если на встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет прогресса. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.

Макрон отметил, что лидерам европейских стран придется усилить санкции, не только если двусторонняя встреча Путина и Зеленского «провалится», но и если трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа не даст ожидаемых результатов.

«Нам придется усилить санкции, первичные и вторичные», — пригрозил Макрон России.

18 августа Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран, в том числе Макрона. В какой-то момент американский лидер прервал переговоры, чтобы позвонить Владимиру Путину.

Как утверждал канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse, Путин во время этого разговора с Трампом предложил провести встречу с Зеленским в Москве.

Кроме того, по данным Sky News, возможными местами для проведения саммита президентов России и Украины могут стать Женева и Рим.

Ранее Белый дом огласил список тех, кто займется подготовкой встречи Путина и Зеленского.

