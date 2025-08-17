На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Европа не должна препятствовать миру на Украине
Алексей Никольский/РИА Новости

Недопустимо препятствовать миру на Украине со стороны европейских и британских политиков. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники не должны препятствовать миру», — написал Дмитриев

17 августа госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа способна внести вклад в налаживание диалога между Россией и Украиной, оказывая помощь Киеву в определении допустимых уступок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, что Евросоюз намерен и дальше превращать Украину в «стального дикобраза». По ее словам, это будет достигаться посредством активной поставки вооружений и расширения украинского производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Трамп обвинил «лживые медиа» в искажении правды о его встрече с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
