Военные РФ разоружили банду боевиков в Центральноафриканской Республике

Российские военные разоружили 570 боевиков группировки «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC) в префектуре Уака Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на соглашение о разоружении боевиков, оказавшееся в распоряжении журналистов.

Операция проходила 19 июня. Командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Подольский возглавил переговорную группу. Вместе с российскими инструкторами и военными ЦАР они отправились в джунгли, где находился полевой лагерь боевиков. В итоге стороны достигли соглашения.

«После многочасовых переговоров в деревне Малум боевики группировки UPC согласились сложить оружие и встать на путь реинтеграции в гражданское общество. Операция сил национальной армии ЦАР (FACA) проведена при посредничестве российских инструкторов», — сказано в тексте документа.

Власти ЦАР пообещали сдавшимся боевикам безопасность и реинтеграцию в общество, а отдаленным регионам — гуманитарную помощь. Российские военные участвуют во всех этапах мирного урегулирования.

Группировка UPC, созданная Али Дарассой, долгое время оставалась одной из самых влиятельных в Центральноафриканской Республике. Ее боевики участвовали в госперевороте 2012 года и в многочисленных нападениях на мирных жителей. В результате их действий в стране началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Ранее ЧВК «Вагнер» запустила в ЦАР программу перевоспитания боевиков.