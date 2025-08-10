На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО создали подразделение по обслуживанию техники

«Калашников» создал подразделение по обслуживанию военной техники в зоне СВО
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Концерн «Калашников» создал свое подразделение по сервисному обслуживанию военной техники в зоне спецоперации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генконструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, в задачи подразделения входит обучение личного состава при поступлении в войска новой техники, а также получение адекватной обратной связи и четкая формулировка замечаний в вопросе содержания оружия.

Уржумцев отметил, что подразделение решает вопросы, связанные с применением различной техники. Он объяснил, что раньше подобные вопросы собирались на уровне подразделений, затем доходили до органов военного управления, Главного ракетно-артиллерийского управления, главкомата Сухопутных войск и других высших представителей, а только потом спускались ниже, на уровень Военно-промышленной комиссии, предприятий.

Генконструктор подчеркнул, что подобная система была очень долгой и к моменту получения ответа не всегда было понятно, о чем шла речь. На данный момент связь между бойцами и специальным подразделением стала прямой.

До этого военнослужащий спецоперации на Украине из Челябинской области Дмитрий Дюскин рассказал о системе подземных пунктов заправки на передовой. По словам бойца, маскировка играет очень важную роль, поскольку мы являемся потенциальной целью для противника.

Ранее стал известен новый страх бойцов ВСУ.

