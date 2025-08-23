На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о потерях украинской группировки «Азов» в зоне СВО

ТАСС: «Азов» на Краснолиманском направлении понес большие потери техники
Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащие украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в течение недели потеряли на Краснолиманском направлении около 100 единиц автомобилей и специального оборудования. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что группировка потеряла 33 автомобиля, 15 бронированных машин, 27 роботизированных платформ, 5 радиолокационных станций и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

До этого взятый в плен украинский военный Дмитрий Баранов рассказал, что российские войска на Краснолиманском направлении практически уничтожили один из батальонов группировки «Азова».

21 августа советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие практически выбили бойцов ВСУ с позиций в поселке Клебан-Бык, расположенном в районе города Константиновки в Донецкой народной республике. По его словам, на данном участке фронта остаются только точечные очаги сопротивления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве сторонника батальона «Азов».

