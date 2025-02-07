ФСБ сообщило о задержании москвича, вступившего в «Азов»

В Москве задержали сторонника «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, 32-летний мужчина в соцсетях склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ.

Также в ФСБ установили, что россиянин, еще до начала СВО неоднократно выезжал на территорию Украины, где связался с командиром одного из подразделений батальона «Азова», после чего вступил в его ряды.

Позже стало известно, что с начала СВО москвич по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, которые участвовали в спецоперации, после чего склонял их перейти на сторону противника. Еще он по заданию кураторов собирал данные о дислокации российских войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях.

По данному факту следователи завели уголовное дело, а фигуранта арестовали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Этим же утром ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. По данным спецслужбы, они были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты против высокопоставленных российских военных и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса.

Ранее в Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму.