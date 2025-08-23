На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области уничтожили беспилотники

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены.

Губернатор добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В ночь на 23 августа территория Волгоградской области подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

22 августа Минобороны России сообщало, что за неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
