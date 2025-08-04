Семьи военнослужащих обвиняют командование одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в использовании личного состава как «живого щита» в боях в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник агентства пояснил, что речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Родственники заявляют, что бойцов этой бригады «бросают на убой», в то время как элитные подразделения десантников и командиры «зарабатывают себе медали и ордена».

3 августа источник в российских силовых структурах рассказал о том, что Киев начал стягивать в Сумскую область резервы со всего фронта, чтобы противостоять натиску Вооруженных сил (ВС) России. На северо-восток Украины перебрасываются в том числе элитные подразделения, которые имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины, отметил силовик.

В конце июня главком ВСУ Александр Сырский на фоне неудач украинской армии объявил о создании специальной группы по вопросам обороны городов и общин Сумской области. По его словам, ее первоочередными задачами является усиление укреплений, а также наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений в Сумской области.

Ранее в Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами и чиновниками.