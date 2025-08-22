Нидерланды отдадут две трети своих ЗРК Patriot Польше

Косиняк-Камыш: Нидерланды отдадут Польше два из трех своих ЗРК Patriot

Нидерландские власти передадут Польше две трети имеющихся у королевства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, рассказал глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел подчеркнуть, что голландцы имеют всего три батареи Patriot и две из них отдают в Польшу», — сказал министр.

Он поблагодарил Амстердам за такую реакцию на просьбу Варшавы помочь с охраной воздушного пространства над республикой.

20 августа исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что правительство королевства намерено, помимо двух Patriot, направить Польше системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и контингент из 300 военнослужащих.

До этого стало известно, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Ранее в посольстве РФ предупредили Нидерланды о последствиях закупки оружия для Киева.