На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды отдадут две трети своих ЗРК Patriot Польше

Косиняк-Камыш: Нидерланды отдадут Польше два из трех своих ЗРК Patriot
true
true
true
close
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Нидерландские власти передадут Польше две трети имеющихся у королевства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, рассказал глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел подчеркнуть, что голландцы имеют всего три батареи Patriot и две из них отдают в Польшу», — сказал министр.

Он поблагодарил Амстердам за такую реакцию на просьбу Варшавы помочь с охраной воздушного пространства над республикой.

20 августа исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что правительство королевства намерено, помимо двух Patriot, направить Польше системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и контингент из 300 военнослужащих.

До этого стало известно, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Ранее в посольстве РФ предупредили Нидерланды о последствиях закупки оружия для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами