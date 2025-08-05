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В посольстве РФ предупредили Нидерланды о последствиях закупки оружия для Киева

Посольство РФ: финансирование оружия для ВСУ ляжет тяжелым бременем на Европу
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Evgeniy Maloletka/AP

Решение Нидерландов передать Киеву американское оружие будет лишь способствовать продолжению конфликта. Об этом ТАСС заявили в посольстве России в Гааге.

«Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине», — отметили в посольстве.

Там также выразили мнение, что финансирование поставок оружия из США на Украину «ляжет тяжелым бременем» на европейских налогоплательщиков.

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети Х сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее в США заявили, что не могут обеспечивать Украину оружием.

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