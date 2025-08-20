В Нидерландах заявили о планах отправить около 300 военных в Польшу

Нидерланды намерены отправить в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил на своей странице в соцсети X, что королевство намерено отправить в Польшу два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и около 300 военных для поддержки Украины с 1 декабря.

«Нидерланды поставят Польше средства ПВО. Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — написал Брекелманс.

4 августа министр обороны Нидерландов сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее в Нидерландах заявили о намерении продолжить вводить новые санкции против России.