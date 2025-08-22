Эксперт назвал особенность украинской ракеты «Фламинго»

Крылатые ракеты «Фламинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли получить советские турбореактивные двигатели семейства АИ-25. Об этом написал летчик и автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Двигатель АИ-25 был разработан в 1965 году в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». По словам летчика, предприятия на подконтрольной Киеву территории способны ремонтировать и модернизировать АИ-25, а также выпускать некоторые детали к нему.

До этого Украина начала производство ракет «Фламинго», которые способны поразить цель на расстоянии 3000 км. Западные СМИ пишут, что ракета может использоваться ВСУ для удара по площадке, где производятся российские дроны «Герань». При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5. Стоит ли бояться «Фламинго» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что массовое производство ракет «Фламинго» должно начаться к концу декабря 2025 года или в январе–феврале следующего года. Как он отметил, эти ракеты «самые успешные» из имеющихся у Киева на данный момент.

Ранее в РФ заявили, что Украина солгала о выпуске собственной баллистической ракеты.